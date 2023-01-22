الهند تبدأ قريبا باستخدام لقاح أنفى ضد عدوى كورونا

كتب محمد جمال

أعلنت الهند عن البدء يوم 26 يناير باستخدام لقاح ضد عدوى فيروس كورونا يعطى عن طريق الأنف، وهو من إنتاج وطنى، لشركة Bharat Biotech، ويتزامن ذلك مع العيد الوطنى للهند، بحسب "روسيا اليوم".

وفى ديسمبر من العام الماضى، وافقت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند على إدراج هذا الدواء في برنامج التطعيم كجرعة معززة للبالغين (18 سنة فما فوق).

وأكدت الصحة الهندية أن أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا بلقاحات هندية الصنع، يمكنهم الآن تلقى لقاح الأنف كجرعة منشطة.