الهند تبدأ قريبا باستخدام لقاح أنفى ضد عدوى كورونا

أعلنت الهند عن البدء يوم 26 يناير باستخدام لقاح ضد عدوى فيروس كورونا يعطى عن طريق الأنف، وهو من إنتاج وطنى، لشركة Bharat Biotech، ويتزامن ذلك مع العيد الوطنى للهند، بحسب "روسيا اليوم".
وفى ديسمبر من العام الماضى، وافقت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند على إدراج هذا الدواء في برنامج التطعيم كجرعة معززة للبالغين (18 سنة فما فوق).
وأكدت الصحة الهندية أن أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا بلقاحات هندية الصنع، يمكنهم الآن تلقى لقاح الأنف كجرعة منشطة.
يذكرأن، كشفت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وذلك في الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يناير الجارى.
وأضافت المنظمة فى بيان جديد لها، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 13 مليون حالة إصابة و53 ألف حالة وفاة جديدة في آخر 28 يوما، وذلك على المستوى العالمي بانخفاض 7% وزيادة بنسبة 20% على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.
وأفادت بأنه تم الإبلاغ عن عدد حالات إصابة على المستوى العالمي ومنذ بدء الجائحة بلغ حتى 15 يناير الجاري أكثر من 662 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 7. 6 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.
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