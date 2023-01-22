الملا: توصيل الغاز للمنازل خفض استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن إلى 3.6 مليون طن

كتبت- مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة لتكرير البترول ) عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد الملا، أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، لاسيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد، ومن ثم تبرز أهميتها ودورها الفعال فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها كونها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيراً إلى أن هناك مشروعات جارى تنفيذها لمد شبكات خطوط أنابيب جديدة لتواكب استراتيجية الدولة التنموية، فضلا عن مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط فى ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة التى تنفذها الدولة .

وخلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بتروجاس أوضح الملا، أن منظومة نقل وتداول البوتاجاز شهدت استقراراً وتطورا وتقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية نتيجة الدعم السياسى والتخطيط الجيد وتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التى كانت عاملاً اساسيا فى إزالة اختناقات توزيع البوتاجاز خاصة فى محافظات الصعيد التى كانت تعانى منها من قبل بسبب عمليات النقل باللوارى من الشمال للجنوب، حيث تم تنفيذ مستودعات جديدة فى سوهاج وخطوط انابيب، فضلاً عن تنويع مصادر استلام البوتاجاز المستورد ودخول ميناء دمياط واستيعابه ناقلات حمولة 45 ألف طن بجانب ميناء الإسكندرية، وأيضا المشروعات التى تمت مع شركة سونكر بميناء السخنة وزيادة رصيف استلام البوتاجاز مع شركة سوميد، مما ساهم فى استلام كميات اكبر من البوتاجاز وتوافره للمستهلكين فى سهولة ويسر فى جميع الاوقات بمختلف محافظات مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير مراكز ومصانع تعبئة وتوزيع البوتاجاز ورفع كفاءة اصلاح الاسطوانات القديمة ، واضاف الملا ان المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ساهم فى خفض كميات الاستهلاك من البوتاجاز من ٢ر٤ مليون طن إلى ٦ر٣ مليون طن مما ساهم فى خفض قيمة ما تتحمله الدولة فى دعم اسطوانة البوتاجاز .

وخلال انعقاد جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول ، اكد الملا على الدور الهام الذى تقوم به الشركة سواء فى منظومة التكرير حيث تمثل ٣٠٪ من إجمالى حجم كميات التكرير على مستوى الجمهورية ، او من خلال رئاستها للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد وما تشهده هذه المنطقة من اعمال تطوير وتقديم خدمات لاهل المنطقة ، مشيراً إلى ان الشركة شهدت اعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى ، وانها كانت سباقة فى تنفيذ مشروع استرجاع غازات الشعلة مما يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى ، كما اشار الملا إلى دورها فى مجال التصنيع المحلي وتقديم الخدمات للشركات الشقيقة ليحقق عائد اضافى للشركة بجانب مجال التكرير.

واستمع الملا والحضور إلى عرض لأهم ملامح الموازنات التخطيطية للشركات الثلاث خلال العام المالى 2023-2024 والمشروعات المستهدفة ، والتى قام باستعراضها المهندس فتحى منصور رئيس شركة أنابيب البترول والمهندس نبوى محمود رئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاس" والمهندس هشام البكل رئيس مصفاة القاهرة لتكرير البترول ، واعتمدت الجمعيات الموازنات الجديدة للشركات .

وشدد الملا على أهمية الاستمرار فى تنفيذ أعمال التطوير بكافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء و رفع معدلات السلامة والامن الصناعى وحماية البيئة ومواكبة التطور التكنولوجى والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى فى كافة الأنشطة البترولية التى يوليها قطاع البترول اهمية قصوى ، فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الذى تشهده صناعة البترول والغاز ، وكذلك التوسع فى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر والتقدير للعاملين على الجهد المبذول وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتى رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمحاسب عبدالحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.