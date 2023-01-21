وزير البترول: تطوير البتروكيماويات المصرية يعزز قيمتها الاقتصادية

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات، ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول، لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى، ودعم خطط عمل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، مشيراً إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تولى هذه المشروعات كامل الدعم، وتم خلال السنوات الأخيرة رصد موازنات طموح لتحديث الكيانات البترولية من خلال مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعى والتوافق البيئى.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعامية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023-2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واعتمدت الجمعيات الموازنات الاستثمارية التى عرضها الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الأسكندرية للبترول والمهندس حسام شوقى رئيس شركة العامرية للبترول والكيميائى أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية.

وأكد وزير البترول على الدور الهام الذى تقوم به شركة الإسكندرية للبترول فى قيادة عمل المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية وكذلك مشاركتها المتميزة فى توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، وتوفير منتجات التغذية لشركات (إيلاب وأموك وأنربك ) ، وكذلك قيامها بتوفير جانب مهم من احتياجات الأسفلت للمشروع القومى للطرق ، لافتاً إلى أن الدعم الذى توليه الوزارة للدور الريادى للشركة بمنطقة الأسكندرية وما يتبعها يأتى مما تملكه من إمكانيات وخبرات وتاريخ عريق فى الصناعة البترولية، كما لفت إلى ماتم فى تطوير الموانئ البترولية المتخصصة ومنها ما تم من جهود فى حوض الجونة بالأسكندرية ، وكذلك الموانئ البترولية بالدخيلة والعين السخنة وسيناء وغيرها.

كما لفت الملا إلى الدور الهام الذى تلعبه مصفاة العامرية ضمن منظومة صناعة التكرير المصرية وأهمية البرامج التطويرية من مشروعات تطوير أو تحول رقمى فى زيادة كفاءة أداء مصافى التكرير والحفاظ على ريادتها من خلال الوصول بها لأداء يواكب ما تقدمه مثيلاتها العالمية، مؤكداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات فى ضوء قوانين الحفاظ علي البيئة.

وأوضح الملا أن التطوير الجارى لشركة البتروكيماويات المصرية بما يعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية ، ويحقق لها سلامة التشغيل وكفاءته واستدامته يعزز من قيمتها الاقتصادية فى ظل ما تقدمه من منتجات متميزة تلبى احتياجات السوق المحلية والصناعات المختلفة من منتجى (PVC والصودا الكاوية) وخاصة منتج PVC والذى يحظى بإشادة المستخدمين له وظهرت أهمية دوره فى مشروع مصر الحضارى (حياة كريمة) ، مشيداً بما حققته من نتائج خلال النصف الأول لهذا العام المالى ، فى ظل العمل على لمشروعات التى يتم تنفيذها لإحلال وتجديد وحدات الشركة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالتوسع فى منتجات شركة البتروكيماويات المصرية وتعظيم منتجاتها وعوائدها ضمن الخطة القومية المحدثة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 .

حضر أعمال الجمعيات الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه ، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووكيل الوزارة للشئون المالية ورؤساء الإدارة المركزية لمكتب الوزير والإدارة المركزية للأمن والإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والإدارة المركزية للاتصالات ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.