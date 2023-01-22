المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية قد يعانون من الالتهاب ونشاط المناعة أثناء الحمل

كتبت فاطمة ياسر

أظهرت دراسة أجرتها روتجرز أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم فرصة أكبر للإصابة بالتهاب جهازي مزمن أثناء الحمل.

نشرت الدراسة في مجلة الأمراض المعدية ، تأثير الالتهاب على نمو الأطفال والعلامات الحيوية التي تنشط جهاز المناعة لدى الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت الدكتور ستيفاني شياو: "أردنا معرفة ما إذا كان الالتهاب وتنشيط المناعة لدى الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يختلف عن الحوامل غير المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، وكيف يؤثر الالتهاب وتنشيط المناعة أثناء الحمل على الأطفال الذين يتعرضون لفيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل ولكنهم غير مصابين”.

وجدت الدراسة أن بعض المؤشرات الحيوية الالتهابية للأمهات ارتبطت بنمو ضعيف لدى الأطفال في السنة الأولى من العمر.

وفي حين أن التوسع الناجح في العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لدى الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية قد أدى إلى تحسين نتائج الأمهات وتقليل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى أطفالهن ، إلا أن هناك عددًا متزايدًا من الأطفال الذين تعرضوا لفيروس نقص المناعة البشرية وغير مصابين.

هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لسوء النتائج الصحية مقارنة مع غير المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية، وعلى الصعيد العالمي ، وجدت الدراسات أن الأطفال الذين تعرضوا لفيروس نقص المناعة البشرية يعانون من ضعف النمو والبقاء على قيد الحياة ؛ ومع ذلك ، لا يُعرف الكثير عن هذه الظاهرة.

وقام الباحثون أيضًا بتقييم كيف يمكن أن يؤثر توقيت إصابة الأم بفيروس نقص المناعة البشرية ونوع العلاج المضاد للفيروسات القهقرية التي يتم تقديمها أثناء الحمل على المؤشرات الحيوية الالتهابية للأم. ووجدوا أن توقيت إصابة الأمهات بفيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أثرت على العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية للأم.

فالدراسة ، من بين أولى الدراسات التي بحثت تأثير الالتهاب الأمومي وتنشيط المناعة أثناء الحمل لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على أطفالهم ، حللت بيانات من 188 حاملًا مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية من المجموعة الديناميكية لمراقبة مراقبة السمية المضادة للفيروسات القهقرية التي أجراها قسم طب الأطفال.