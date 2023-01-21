4 أطعمة يجب تجنبها في الشتاء للوقاية من الالتهاب

كتبت فاطمة خليل

الشتاء من أصعب فصول السنة التي تؤثر على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، يجعلنا البرد القارس عرضة لمشاكل مختلفة مثل البرد والسعال والالتهاب المزمن ولكن شيئًا بسيطًا مثل اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لدينا ويمنع الالتهابات، في هذا التقرير نقدم عناصر غذائية يجب تجنبها في الشتاء لمنع الالتهاب.



ما هو الالتهاب؟ الالتهاب هو استجابة طبيعية لجهاز المناعة في الجسم للإصابة أو العدوى أو المرض إنها عملية معقدة تتضمن إطلاق مواد كيميائية مختلفة وخلايا مناعية إلى المنطقة المصابة. تشمل علامات الالتهاب الاحمرار والدفء والتورم والألم. هذه الاستجابة هي جزء طبيعي وضروري من عملية الشفاء ، ولكن الالتهاب المزمن أو المطول قد يكون ضارًا وقد يساهم في تطور أمراض مختلفة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

خلال فصل الشتاء، يمكن أن يزيد الطقس البارد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا ونزلات البرد ، والتي يمكن أن تكون سببًا للالتهابات في الجسم.

يميل الناس إلى تناول المزيد من الأطعمة المقلية والمعالجة خلال هذا الوقت ، مما قد يساهم في زيادة الالتهاب.

نمط الحياة غير المستقر أمر شائع خلال فصل الشتاء ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي زيادة الالتهاب.

أطعمة يجب تجنبها في الشتاء للوقاية من الالتهاب 1. الأطعمة المصنعة الأطعمة المصنعة هي في الأساس أي منتجات معبأة تباع في السوق وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة لزيادة عمرها الافتراضي. على سبيل المثال رقائق البطاطس ، البسكويت ، المكرونة سريعة التحضير ، إلخ. غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على السكريات المضافة والألوان والمكونات الاصطناعية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن مما قد يؤدي إلى الالتهاب.



2. الأطعمة المقلية الأطعمة المقلية مثل رقائق البطاطس، السمبوسة غنية بالدهون غير المشبعة والسعرات الحرارية، وبالتالي تساهم أيضًا في التهاب الجسم.

الأطعمة المقلية بأي حال من الأحوال ليست جيدة للكوليسترول ، وصحة القلب ، والوزن ، وما إلى ذلك. 3. منتجات الألبان يمكن أن يكون اللاكتوز الذي يحتوي على منتجات الألبان لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز عاملاً محفزًا ويؤدي إلى التهاب في الجسم يعد عدم تحمل اللاكتوز مشكلة شائعة وهي عدم القدرة على هضم السكر (اللاكتوز) بشكل كامل في منتجات الألبان.