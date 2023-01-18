ضبط 4 أشخاص من بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بسبب الميراث بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج وإلقاء القبض على 4 من المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين بطلق نارى خرطوش وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وذلك بسبب الخلافات على الميراث تم ضبط السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم وتولت جهة التحقيق التحقيق فى الواقعة.



كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين ووجود مصابين تمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فين وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة سوهاج وضباط وحدة مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصابان دائرة مركز سوهاج وتبين أن طرفيها كل من " طرف أول " محمود م ع ف 53 سنة مدرس مصابًا " رش خرطوش بالوجه والبطن "، وشقيقه عاطف م ع ف 50 سنة مدرس مصابًا "رش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.



وبين " طرف ثان " أحمد م ع ف 60 سنة مدرس شقيق الطرف الأول، ونجله علاء ا م ع 37 سنة جزار الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى بندقية خرطوش و تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلًا منهما على الآخر بالضرب وأتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على الميراث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

