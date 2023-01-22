الطالبة المبتكرة لروبوت كورونا: اكتشفته بسبب فقدان عدد كبير من الأطباء.. فيديو

وأضافت أن الفكرة جاءت لها بعد تفشى وباء كورونا وفقدان العديد من الأطباء والممرضين من الجيش الأبيض بسبب انتشار العدوى رغم اتخاذ التدابير الاحترازية من مكافحة العدوى وأوضحت أن الروبوت يقوم بقياس الحرارة والمرور بين الغرف والقيام بالأعمال الاساسية داخل المستشفى.

وأشارت إلى أنها تدرس فى مدرسة حكومية وتلقى دعم كبير من مدرستها والإدارة التعليمية والحاقها بمركز الموهوبين وتصعيدها للمسابقات ومنحها الدورات التدريبية اللازمة التى تساعدها فى تنفيذ افكارها، وأشارت إلى أنها ابتكرت العديد من الأفكار منها ابلكيشن موبايل لتنفيذ الديكورات المنزلية دون الاستعانة بمهندس ديكور.

وقالت إنها تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة وتتخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى لتستكمل ما بدأته وتعلمته طوال فترة المدرسة وتنفيذ وتطبيق المواد العلمية التى تعلمتها فى السنوات الماضية.

وأشارت إلى أنها حصلت على ماجستير مهنى معتمد من وزارة الشباب والرياضة فى التخطيط الاستراتيجى بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية فى المجالات العلمية المختلفة.