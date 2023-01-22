اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الطالبة المبتكرة لروبوت كورونا: اكتشفته بسبب فقدان عدد كبير من الأطباء.. فيديو

الأحد، 22 يناير 2023 04:36 م
الطالبة المبتكرة لروبوت كورونا: اكتشفته بسبب فقدان عدد كبير من الأطباء.. فيديو الطالبة سما وائل تبتكر أول روبوت
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الطالبة سما وائل، بالصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسكندرية، إنها تبلغ من العمر 14 عامًا بدأ حبها وشغفها للبحث العلمى والابتكار فى سن مبكر وبتشجيع أسرتها استطاعت أن تبتكر العديد من الأدوات البسيطة إلى أن وصلت لابتكار روبوت "حورس" وهو متخصص لخدمة المرضى ويقوم بالاعمال الاساسية داخل المستشفيات.

وأضافت أن الفكرة جاءت لها بعد تفشى وباء كورونا وفقدان العديد من الأطباء والممرضين من الجيش الأبيض بسبب انتشار العدوى رغم اتخاذ التدابير الاحترازية من مكافحة العدوى وأوضحت أن الروبوت يقوم بقياس الحرارة والمرور بين الغرف والقيام بالأعمال الاساسية داخل المستشفى.

وأشارت إلى أنها تدرس فى مدرسة حكومية وتلقى دعم كبير من مدرستها والإدارة التعليمية والحاقها بمركز الموهوبين وتصعيدها للمسابقات ومنحها الدورات التدريبية اللازمة التى تساعدها فى تنفيذ افكارها، وأشارت إلى أنها ابتكرت العديد من الأفكار منها ابلكيشن موبايل لتنفيذ الديكورات المنزلية دون الاستعانة بمهندس ديكور.

وقالت إنها تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة وتتخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى لتستكمل ما بدأته وتعلمته طوال فترة المدرسة وتنفيذ وتطبيق المواد العلمية التى تعلمتها فى السنوات الماضية.

وأشارت إلى أنها حصلت على ماجستير مهنى معتمد من وزارة الشباب والرياضة فى التخطيط الاستراتيجى بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية فى المجالات العلمية المختلفة.

 


الاسكندرية

اخبار مصر

روبوت حورس

ابتكار روبوت بالاسكندرية



الموضوعات المتعلقة

روبوت الدردشة "ChatGPT" يكشف عن خطة ترقية باشتراك شهرى

الأحد، 22 يناير 2023 11:00 ص

طالبة بالإسكندرية تبتكر روبوت يساعد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.. "سما وائل" حصلت على المركز الأول على مستوى أفريقيا وآسيا.. تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة فى الذكاء الاصطناعي

الأحد، 22 يناير 2023 03:00 ص

جوجل تعرض روبوت دردشة جديدا لمواجهة مخاوفها من ضغط ChatGPT.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 يناير 2023 09:00 م

طالبة بالإسكندرية تخترع أول جهاز روبوت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:17 م

روبوت على شكل الفنانة اليابانية يايوى كوساما يقلد رسوماتها.. فيديو

الأحد، 15 يناير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة