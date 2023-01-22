اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: زراعة 1184 شجرة خلال الأسبوع الـ 22 بنطاق الأحياء

الأحد، 22 يناير 2023 12:12 م
محافظ الإسكندرية: زراعة 1184 شجرة خلال الأسبوع الـ 22 بنطاق الأحياء جانب من زراعة الأشجار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. 
 
وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية  تم زراعة 42461 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الثانى والعشرون من بداية المبادرة تم زراعة 1184 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي  ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين. 
 
وتابع الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء ، تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق أحياء العجمي و وسط، وزراعة  318 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة  550 بزروميا سعودى بشارع النبوى المهندس وأمام فتح الله بالمندرة بنطاق حى المنتزة ثان خلال الأسبوع ال 22 ، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى. 
 
وقال الشريف، إنه تم زراعة  500 متر نجيل داخل حديقة سعد زعلول  بنطاق حى وسط، وتم زراعة 384 من الأشجار بنطاق حى غرب، كما تم زراعة 250 شجيرة بنطاق حى العجمى.
 
جانب من زراعة الأشجار (3)
جانب من زراعة الأشجار (3)

جانب من زراعة الأشجار (1)
جانب من زراعة الأشجار (1)

جانب من زراعة الأشجار (2)
جانب من زراعة الأشجار (2)
 

الاسكندرية

زراعة الاشجار

احياء الاسكندرية

محافظ الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة