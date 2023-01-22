السجن 5 سنوات لسائقين وعاطل بسبب تعاطيهم مخدر الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد السيد سعد والمستشار عبد الكريم أبو النصر، والمستشار خالد أحمد زكى، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بالسجن المشدد 5 سنوات، لكل من "ن.ف.س" و" م.ا.م" و " م.ب.م"، وتغريم كل منهما مبلغ مالي 50 ألف جنيه، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بتعاطي مخدر الحشيش.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24698 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهمين، لتعاطهيما مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بشأن تحريات المباحث، فإن التحريات دلت على قيام كل من "'ن.ف.س" سائق معدات، و" م.ا.م" سائق و " م.ب.م" عاطل ، لتعاطيهم المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش ، حيث تبين من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعي ، إيجابية العينة المأخوذة من المتهمين لتعاطيهم مخدر الحشيش ،وبمواجهتما اقروا في التحقيقات بتعاطيهم المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة ، فإن المتهمين ارتكبوا واقعة حيازة واحراز المواد المخدرة ، بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح لها قانونيا ،وبناء عليه تفيد الأوراق جناية بالمواد 1,2 ، 1/37 ،1/42 من القانونين رقمي 182 لسنة 1960 و 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، فقررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.