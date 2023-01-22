الذعر يهيمن على سكان جزيرة إندونيسية.. والسبب نمر مهدد بالانقراض

وكالات

أثار نمر ينتمي لفصيلة "نمور سومطرة" المهددة بشدة بالانقراض، الذعر في إحدى قرى جزيرة سومطرة الإندونيسية ، بعدما رصدته إحدى الكاميرات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية "أنتارا" إن كاميرا مراقبة تلفزيونية مغلقة مثبتة في متجر محلي في منطقة سياك التقطت صورة للنمر وهو يمر أمام المبنى في وقت مبكر السبت.

وظهر النمر بعد أن أبلغ سكان محليون عن العثور على آثار مخالب نمر بالقرب من منطقة سكنية مكتظة بالسكان في قرية سواك لانجوت، الإثنين الماضي، كما ادعى أحد القرويين رؤية نمر يتجول بالقرب من مزرعة بطيخ مساء الجمعة الماضي.



النمر

وقال مسؤولو الحياة البرية المحليون إنهم يعتقدون أن ما تم رصده نمر صغير، بناء على ملاحظتهم لبصمات مخالبه.

وقال ممثل الوكالة المحلية للحفاظ على البيئة، هارتونو، إن النمر ربما جاء من حديقة زمرود الوطنية، وهي منطقة غابات محلية محمية على بعد نحو 6.2 كيلومتر من المنطقة التي كان يتجول فيها النمر.

وأضاف ممثل الوكالة أنه لم ترد أي تقارير عن التهام النمر لأي من الماشية عقب ظهوره. وقام فريق من حماة البيئة بنصب قفص مفخخ به فريسة لجذب النمر. كما تم تركيب مصائد مزودة بكاميرات وطائرة مسيرة لمراقبة موقع النمر.

ويعتبر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن نمور سومطرة معرضة لخطر الانقراض. وغالباً ما تحدث نزاعات بين البشر والحيوانات في إندونيسيا في المناطق التي يتم فيها تطهير الغابات المطيرة لإفساح المجال لمزارع زيت النخيل.



النمر المهدد بالانقراض

وتتعرض نمور سومطرة أيضا للصيد الجائر وتنفيذ عمليات قتل انتقامية بعد اشتباكات مع البشر. وقال مسؤول من وزارة الغابات والبيئة الإندونيسية إن نحو 603 نمور سومطرة لا تزال تعيش في بيئتها الطبيعية.

ونمر سومطرة هو آخر أنواع النمور الفرعية الباقية التي لا تزال موجودة في إندونيسيا، في حين تم الإعلان عن انقراض النمور البالية والجاوية.