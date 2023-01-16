زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال جزيرة سومطرة وإندونيسيا ترسل فرق إنقاذ

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية، عن الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث القول: "أنشطة السكان ظلت طبيعية بعد الزلزال، وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات".

وأضافت وكالة الكوارث الإندونيسية أن الزلزال، الذي شعر به السكان لمدة (3- 10) ثوان في أربع مناطق، من أتشيه سينجكيل ووسط تابانولي وشمال نياس وجنوب آتشيه، أثار الذعر بين السكان المحليين، ولهذا نشرت فرق استجابة سريعة للمناطق التي شعرت بالهزات الأرضية؛ للتحقق مما إذا كان هناك أي ضرر.

وأشارت إلى أنها لا تزال تجمع البيانات وتنسق مع جميع الأطراف؛ لجمع تقارير عن الخسائر المادية أو الإصابات، ناصحة المواطنين بتوخي اليقظة والاستعداد للتوابع المحتملة، وتلقي معلومات موثوقة عن الزلزال.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ، في وقت سابق، اليوم، أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب إقليم أتشيه سينجكيل، اليوم، في الساعة 5:30 صباحا بتوقيت إندونيسيا، وكان مركزه على بعد 47 كيلومترا جنوب شرق أتشيه سينجكيل، وعلى بعد 23 كيلومترا تحت سطح البحر، ولم يتسبب في حدوث تسونامي.