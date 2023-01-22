"الخير كتير".. تجار المواشي والأغنام في دمياط يستعدون لعيد الأضحى من الآن

دمياط - هيثم مراد

بدأ تجار المواشي والأغنام استعداداتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك مبكرًا، وامتلأت الأسواق بالعديد من أصناف الأغنام والمواشي تشجيعا للمواطنين على الإقبال لشراء أضحية العيد، كذلك مساهمة منهم في تخفيف أسعار اللحوم داخل الأسواق.

ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز الخطوات التي يجب عليك القيام بها أثناء شراء الأضحية، فضلا عن رصد حركة البيع والشراء داخل أسواق المواشي بدمياط.

أكد عمرو كامل تاجر مواشي، قائلا: "الأسعار في نزول، وحركة البيع والشراء كويسة، ودلوقتي احنا بنستعد لأضحيات العيد".

واستكمل تاجر دمياط حديثه قائلا: "موجود داخل السوق أصناف كتيرة من الأغنام، من الممكن أن تقوم بتربيتها حتى موعد عيد الاضحى".

واضاف التاجر: "أسعار الأغنام تبدأ من 1000 جنيه، وهناك أنواع تصل إلى 5000 جنيه"، متابعا أن وزن الغنم يتراوح ما بين الـ 50 إلى 85 كيلو جرام لحم.

وأضاف تاجر آخر: "المرعى من أهم الأشياء في التربية، بمحافظة على تحصين المواشي وتقديم الأعلاف المناسبة" واستكمل قائلا: "الإقبال كبير على الأغنام، وخلال الأيام القادمة السوق هيشتغل أكتر".

واختتم تاجر دمياط حديثه قائلا: "الخير كتير وبنطمن الناس الأسعار في نزول متخافوش من الأسعار الخير في مصر كتير والحمد لله".



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