ندوات توعية بأهمية تحصين المواشى وحماية الثروة الحيوانية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر أنه يجرى مواصلة الدور التوعوى للإرشاد البيطرى ومشاركته المجتمعية لتوعية الأهالى بأهمية تحصين الحيوانات المعرضة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ومرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه استمراراً للدور التوعوى للإرشاد البيطرى ومشاركتة المجتمعية، فإنه تم عمل العديد من الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، والتى قام بها كل من الدكتورة أفكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بالجمعية الزراعية بالرزيقات بحرى، وقامت الدكتورة مروة ربيع الطبيبة بوحدة بندر إسنا البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بجمعية المحافظة على القرآن الكريم ببندر إسنا، وقامت الدكتورة ياسمينة محمد الصغير الطبيبة بوحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بوحدة التضامن الإجتماعى بنجع سعيد بإسنا.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر أنه قامت الدكتورة منال أحمد السعيد الطبيبة بوحدة الدير البيطرية بإسنا بعمل ندوة إرشادية بيطرية بالجمعية الزراعية بقرية الدير بإسنا، وقامت الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بالجمعية الزراعية بقرية النمسا بإسنا، وقام الدكتور محمد أحمد محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بوحدة التضامن الاجتماعى بقرية المحاميد.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر استمرار تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات والوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، وأن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تنفيذ دورها التوعوي ومشاركتها المجتمعية بعمل وعقد الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن ونجوع محافظة الأقصر، تحقيقاً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى خدمة المجتمع.