اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الهندية: الرئيس السيسي ضيف الدولة في عيد الجمهورية الـ74

الأحد، 22 يناير 2023 12:02 ص
الخارجية الهندية: الرئيس السيسي ضيف الدولة في عيد الجمهورية الـ74 خارجية الهند

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أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة دولة إلى الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري، وسيحضر احتفالات يوم الجمهورية.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 24 و 26 يناير بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي، كما سيقوم السيسي، الذي سيقوم بزيارته الرسمية الثانية إلى الهند، سيكون ضيف رئيسيا في عيد الجمهورية 74 في الهند".

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمين برئاسة الجمهورية حازم زعتر، إلى سفارة جمهورية الهند بالقاهرة؛ للتهنئة بذكرى العيد القومي .

 

 


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