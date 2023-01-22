اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" بدمج شركتين تتبعان القابضة للصناعات الغذائية

الأحد، 22 يناير 2023 11:07 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" بدمج شركتين تتبعان القابضة للصناعات الغذائية وزاره التموين
كتب مدحت وهبة

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بالموافقة على دمج الشركة المصرية  للنشا والخميرة والمنظفات في شركة الإسكندرية للزيوت والصابون في كيان واحد تحت مسمى "شركة الإسكندرية للزيوت والصابون" تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية .
 
 
على جانب آخر تستمر معارض "أهلا رمضان "فى العديد من المحافظات فى طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.
 
 
وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع أهلا رمضان بكافة السلع الغذائية أول بأول، كما تنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما تشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

التموين

زيت طعام

زيت الطعام

النشا والخميرة

دمج شركتى المصرية للنشا والإسكندرية للزيوت

معارض أهلا رمضان

سعر الأرز بمعرض أهلا رمضان

سعر الأرز الأبيض



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