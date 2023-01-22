التضامن تصرف تعويضات توقف الصيد لـ3 آلاف و620 صيادا بأسوان والفيوم الثلاثاء

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى بدء صرف تعويضات إلى 3620 مستفيدًا منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين فى بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان عن فترة التوقف لمدة ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه شهريا، فى حين سيتم صرف تعويضات لـ 223 صيادًا وصاحب مركب من العاملين فى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف تبلغ أربعة أشهر حسب قرارات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيمة إجمالية 2000 لكل منهم.
وقالت الدكتورة نيفين القباج إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والأقصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" الخاصة بإحلال وتجديد المراكب لصغار الصيادين العاملين فى البحيرات الداخلية ونهر النيل، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرة إلى أن تكلفة الإحلال والتجديد بلغت 5 ملايين جنيه، وشملت 620 مركب خشب بطول يتراوح بين 5,75 متر حتى 6 متر بمحافظتى كفر الشيخ وسوهاج، و60 مركب جديد بطول 4,25 متر بمحافظة الأقصر.
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