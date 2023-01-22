اليوم السابع
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التخطيط: 1.5 مليار دولار حلول تمويلية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

الأحد، 22 يناير 2023 07:10 م
التخطيط: 1.5 مليار دولار حلول تمويلية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة د. هالة السعيد
كتب مدحت عادل

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج العمل السنوي لعام 2023 بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يقدم حلول تمويلية متكاملة تصل إلى 1.5 مليار دولار بالتعاون مع هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، وهو ما يساهم في تخفيف آثار الأزمة العالمية الحالية.
 
وأضافت خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2023، أن بنك التنمية الإسلامي من أهم الشركاء في مصر وهناك شراكة استراتيجية، وتم تجديد العمل بها العام الماضي ورفع الحد الائتماني إلى 6 مليارات دولار.
 
وأوضحت السعيد أن المؤسسة الدولية تدعم جهود الدولة ومؤسسة جسور لتعزيز أواصر التجارة والتعاون التجاري مع الدول الأفريقية، من خلال دعم قدرة الصادرات المصرية للنفاذ إلى الدول الأفريقية عن طريق إرسال بعثات ترويجية للمصدرين المصريين في افريقيا.
 
 

التخطيط

التجارة

الصناعة

هالة السعيد



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