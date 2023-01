القومى للحوكمة يحتفل بتخريج 14 شركة بالتعاون مع حاضنة أعمال اقتصاد القاهرة

كتبت أسماء أمين

أطلق اليوم، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فعاليات الاحتفال المنعقد تحت شعار "تنوع، ادماج ومساواة"، لتخريج عدد( 14) شركة ناشئة، من أربعة مسارات للاحتضان هي: الدورة العامة للاحتضان، وبرنامج لها لرائدات الأعمال، برنامج احتضان الاقتصاد الأخضر وبرنامج احتضان التحول الرقمي.

وخلال فعاليات الاحتفال، أشارت الدكتورة شريفة شريف ، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى الشراكة المتميزة بين المعهد وحاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معربة عن سعادتها بمشاركة 8 شركات من خريجي مبادرة "كن سفيرا" ضمن الشركات الناشئة التي يتم تخريجها اليوم، مؤكدة أن هذه المبادرة من أهم برامج المعهد وقام على تنفيذه فريق عمل متميز من المعهد وهو ما أسفر عن تخريج 2300 خريج من مبادرة "كن سفيرا" تم تدريبهم على أعلى مستوى.

وتناولت شريف بالحديث مختبر الابتكار المستدام والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة كن سفيراً والتي تهيئ الشباب لاستيعاب وتبني فكر أهداف التنمية المستدامة ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف. وكذلك تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع. بالإضافة إلي دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.

ومن جانبها، قالت د.هبة ذكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إننا اليوم نحتفل بتخرج 14 شركة ناشئة من 4 مسارات احتضان في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحاضنة منذ تأسيسها في ديسمبر 2016، مؤكدة أن الحاضنة استطاعت منذ تأسيسها أن تطور منهجية جديدة على أسس علمية وتطبيقية رصينة تم اختياراها على مئات المشروعات الناشئة التي تقدمت إلينا منذ أول دورة احتضان، وقد أثبتت هذه المنهجية كفاءتها وأنعكس ذلك بوضوح على مؤشرات الأداء التي نقيس وتقيم بها أداءنا، فقد وصل عدد الشركات الناشئة التي تخرجت من الحاضنة حتى الآن إلي 87 شركة ناشئة، واستطاعت هذه الشركات أن تولد ایرادات تصل إلى مايقرب 80 مليون جنيه مصري، كما أن 81٪ من الشركات التي تخرجت من الحاضنة تستمر في العمل في الأسواق بعد ثلاثة سنوات من تأسيسها.

كما استطاعت هذه الشركات أن تولد ما يقرب من 520 فرصة عمل بتكلفة إجمالية لفرصة العمل تقل عن ألف دولار للفرصة الواحدة وهي تعتبر أقل من المتوسط العالمي لتكلفة خلق فرصة عمل.

وأضافت ذكي أن ما يميز برامج الحاضنة هو اتساقها وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وهذا ما دفعنا إلى إنشاء مختبر الابتكار المستدام لدعم المشروعات الناشئة التي تخدم و تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال اربع برامج تتمثل في برنامج الاقتصاد الأخضر ، برنامج التحول الرقمي , برنامج الاقتصاد الإبداعي و برنامج الابتكارات الحكومية، والذي نقوم بتنفيذه بدعم من المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة.

وخلال الحفل تم توزيع شهادات التقدير للمشاركين في برنامج الاقتصاد الأخضر وعددهم 28 مشارك يمثلوا سبع مشروعات، كما تفقدت الدكتورة شريفة شريف، معرض الشركات الناشئة الذي تم من خلاله عرض منتجات هذه الشركات.

كما تم تقديم العروض التقديمية لشركتين بمسار احتضان الاقتصاد الاخضر وهم : Green Lab ،IUNO ، من الذين استكملوا المرحلة الثانية للاحتضان بمسار الاقتصاد الأخضر.

وجدير بالذكر أن المشاركين في برنامج الاقتصاد الاخضر هم من خريجي مبادرة كن سفيراً. كما تم تخريج ثلاثة شركات فى مسار التحول الرقمي وهم : Fast Do ، Farza، .Water Money Savers ، كما تم خلال الحفل تخريج الشركات المحتضنة بالدورة التاسعة من برنامج الاحتضان، وعددهم 4 هم: BacTech ، BioDesign ،Drop Me ، Up to go ، بالاضافة للشركات المحتضنة في دورة لها لرائدات الاعمال وهم : Super Abla ، Irthy ، El Dagen ، SPActacular ، MINT .