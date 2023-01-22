الإعدام شنقًا لقهوجى قتل زوجته لشكه فى سلوكها بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصدرت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد معوض، ووكيل نيابة أحمد نور، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها اليوم الأحد، بمعاقبة "جمعة.ف.ع.ع، 30 سنة "قهوجي" بالإعدام شنقًا، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض، وذلك لإدانته بقتل زوجته فرحة.ق.ز 18 سنة، خنقًا بإيشارب، داخل شقتهما السكنية بعزبة المقدس بنطاق الوحدة المحلية بكفور النيل، بدائرة مركز الفيوم، بدعوى شكه في سلوكها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس المُنصرم، حينما أقدم المتهم على إنهاء حياة زوجته "فرحة" بخنقها بواسطة "إيشارب" أثناء نومها، بدعوى شكه في سلوكها، ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها، وتحرر عن ذلك القضية رقم 13734 جنح مركز شرطة الفيوم، والتي قيدت برقم 606 كلي الفيوم.

واعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، مدعيًا سوء سلوكها، دون أن يتحرى أو يتأكد، وتبين أن المتهم كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بشهادة جيرانهما حتى تركت المنزل وذهبت لأسرتها، إلا أنّه ذهب لإعادتها بدعوى الرغبة في الصلح بينهما، وأعادها لمنزل الزوجية، وانتظر حتى نامت ثم أنهى حياتها.

وعقب الانتهاء من جريمته، والتأكد من وفاة زوجته، فر المتهم هاربًا إلى محافظة القاهرة، ثم اتصل بأشقائه وأخبرهم بأنّه قتل زوجته، والذين قاموا بنقلها للمستشفى وأخبرهم الأطباء بوفاتها، فأبلغوا الشرطة على الفور.

وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، ثم أحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التي تولت محاكمته على مدار عدة جلسات حتى أحالت أوراق قضيته إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه، وأصدرت حكمها النهائي بإعدامه بجلستها المنعقدة اليوم.