السجن 15 سنة لـ3 أشقاء قتلوا شقيقتهم صعقا بالكهرباء فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، وأحمد علاء الدين الحريري، ووكيل نيابة محمد متولي سعد، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن 15 سنة، لثلاثة أشقاء، لإدانتهم بقتل شقيقتهم (فتحية.س.إ.ع- 17 سنة) ، صعقا بالكهرباء، لشكهم في سلوكها، بعد أن ناقشت الطبيب الشرعي، واستمعت شهادة والدي المجني عليها، والمتهمين.

بدأت وقائع، القضية رقم 32558 جنح مركز شرطة إطسا، والمقيدة برقم 2054 لسنة 2022 كلي الفيوم، في 19 أغسطس الماضي، عندما أقدم الأشقاء الثلاثة، وهم (حسام.س.إ.ع-25 سنة) ، والتوأم (إبراهيم.س.إ.ع- 21 سنة) ، و(هشام.س.إ.ع- 21 سنة)، على قتل شقيقتهم المجني عليها (فتحية.س.إ.ع-17 سنة) ، عمدًا مع سبق الإصرار داخل منزلهم في عزبة يعقوب بنطاق القاسمية بدائرة مركز شرطة إطسا، بحسب اتهام النيابة العامة لهم.

واعترف المتهمون الثلاثة، بحسب التحقيقات، بأنّهم قتلوا شقيقتهم الوحيدة، لشكهم في سلوكها، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة القتل العمد، بأنهم عقدوا النية، وأحضروا أدواتهم، قاصدين إزهاق روحها، وكبلوا يديها، وساقيها مانعين حركتها، وكمموا فمها لكتم صراخها، وأوصلوا جسدها بالكهرباء صعقًا، وسكبوا الماء على جسدها حتى سمعوا حشرجة الموت بأوتار صوتها، حتى فاضت روحها إلى بارئها، نتيجة لإصابتها.

وأوضحت الأم، في أقوالها، أنّ ابنتها توفيت صعقًا بالكهرباء من الغسالة أثناء غسل الملابس، إلا أنّ طبيب الوحدة الصحية اشتبه في وفاة الطفلة جنائيًا، وأبلغ الشرطة التي تمكنت من الوصول لأسباب وفاة الفتاة، وضبطت الأشقاء الثلاثة، الذين اعترفوا بارتكاب جريمتهم.

باشرت النيابة العامة، التحقيق في الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي بدأت نظر الدعوى، بجلستها، السبت الماضي، وقررت تأجيلها لجلسة اليوم، فأصدرت حكمها المتقدم.