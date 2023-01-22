الإحصاء يرصد كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2021.. إنفوجراف

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2021، مجموعة من المؤشرات التي ترصد تطور حجم المياه المستخدمة في الزراعة خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

- انخفضت كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية .

-بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 45.7 مليار متر مكعب عام 2021، مقابل 46.4 مليـار متـر مكعب عام 2020 بنسـبة تراجع بلغت 1.3٪.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 41.6 مليار متر مكعب عام 2020، مقابل 41.9 مليـار متر مكعب عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 0.8٪.

- بلغت كميـة المياه المستخدمة فى الري عند الحقل 38.2 مليار متر مكعب

عام 2021، مقابل 38.4 مليار متر مكعب عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 0.4٪ بسبب انخفاض المساحة المزروعـة بالعروة والنيلية بنسبة بلغت 12.4٪.

- تستخدم العروة الشتوية 12.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 32.4٪، العروه الصيفية 22.2 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 58.1٪.

- تستخدم العروة النيلية 0.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.1٪، الفاكهة 3.2 مليار متر مكعب بما يعادل 8.4٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

- بـلغت كمية مياه الآبار المستخدمة لرى محاصيل العروات الثـلاث والفاكهة 21.2 ألـف متر مكعب/ يوم عـام 2021، مقابل 20.0 ألف متر مكعب / يوم عـام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6٪.