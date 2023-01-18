45.7 مليار متر مكعب.. كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء الأربعاء النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2021 والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية.

ومن أهم المؤشرات بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 45.7 مليار متر مكعب عام 2021 مقابل 46.4 مليـار متـرمكعب عام 2020 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.3 ٪.

وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 41.6 مليار متر مكـعـب عام 2020 مقابل 41.9 مليـار متر مكـعب عام 2020 بنسبة انخفاض قدرهـا 0.8 ٪، وبلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 38.2 مليار متر مكعب عام 2021 مقابل 38.4 مليار متر مكعب عام 2020 بنسبة انخفاض قدرهــا 0.4 ٪، بسبب انخفاض المسـاحة المزروعـة بالعروة والنيلية بنسبة قدرها 12.4٪.

وتستخدم العروة الشـتوية 12.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 32.4 ٪ ، العروه الصيفية 22.2 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 58.1 ٪ ، والعروة النيلية 0.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.1٪ ، الفاكــهة 3.2 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 8.4 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

وبـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 21.2 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2021 مقابل 20.0 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 6٪.