اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 09:22 م
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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:03 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا إسعاف -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بإحدى قرى المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 2 "توك توك"، بدون لوحات معدنية، أمام الوحدة الصحية بقرية أشروبة في غرب مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين إصابة كل من: عامر عبد اللطيف 48 عاما، صبحي فتح الله 60 عاما، إيمان عيد 35 عاما، ناهد عيد 57 عاما، صلاح رجب 42 عاما، رانيا محمد 5 سنوات، عبد الرحمن منتصر 12 عاما، آية منتصر 13 عاما، محمد أحمد صبحي 9 سنوات، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار.
 
وتم نقل المصابين إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج، وكسور وجروح بأنحاء الجسم.

مديرية الامن

ادارة المرور

بنى مزار

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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