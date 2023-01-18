إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بإحدى قرى المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 2 "توك توك"، بدون لوحات معدنية، أمام الوحدة الصحية بقرية أشروبة في غرب مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة.
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين إصابة كل من: عامر عبد اللطيف 48 عاما، صبحي فتح الله 60 عاما، إيمان عيد 35 عاما، ناهد عيد 57 عاما، صلاح رجب 42 عاما، رانيا محمد 5 سنوات، عبد الرحمن منتصر 12 عاما، آية منتصر 13 عاما، محمد أحمد صبحي 9 سنوات، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار.
وتم نقل المصابين إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج، وكسور وجروح بأنحاء الجسم.
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