إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

كان طريق "طوبهار_مناشي الخطيب"، شهد وقوع حادث تصادم، بين دراجتين بخاريتين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، قبل كمين قصر الباسل، بجوار باتجاه اسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستيفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية السنباط بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، إنقلاب توك توك، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وبين إصابة مواطن، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.