مصرع شخصين فى حادثى تصادم بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما اليوم السبت فى حادثى سير بمركز إيتاى البارود بالبحيرة وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بدائرة مركز إيتاى البارود مما أسفر عن وفاة "هلال.ا.ا" 45 سنة عامل ومقيم قرية قلشان.

كما لقيت فتاة مصرعها وتدعى "منة الله ر.ع" إثر اصطدامها بأحد قطارات خط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية بالقرب من قرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاى البارود.

وتم نقل جثث ضحايا الحادثين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود بالبحيرة

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حادثا مؤسفا اليوم السبت ادى إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز ابو حمص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.