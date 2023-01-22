إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخري ربع نقل أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ربع نقل مع أخري ربع نقل أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عيد محمد سالم، 60 سنة، عامل، مصاباً بجرح قطعى بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود أحمد غابة، 59 سنة، سائق مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وعاطف أحمد حمد، 45 سنة، فلاح، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.