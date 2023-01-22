اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
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إصابة شخص فى حادث انقلاب توك توك أعلى كوبرى السنباط بالفيوم

الأحد، 22 يناير 2023 11:05 ص
إصابة شخص فى حادث انقلاب توك توك أعلى كوبرى السنباط بالفيوم حادث توك توك - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب مواطن في حادث انقلاب توك توك أعلي كوبري السنباط بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت قرية السنباط بمحافظة الفيوم، شهدت وقوع حادث انقلاب توك توك، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطن، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكانت قرية معجون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة اختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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