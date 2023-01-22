اليوم السابع
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إصابة شخص طعنا خلال مشاجرة بمنطقة السنابسة التابعة لمركز الوقف في قنا

الأحد، 22 يناير 2023 07:27 م
إصابة شخص طعنا خلال مشاجرة بمنطقة السنابسة التابعة لمركز الوقف في قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الأحد، طعنًا بآلة حادة "سكين" في مشاجرة مع آخر نشبت بينهما، بمنطقة السنابسة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات  يفيد إصابة شخص بآلة حادة "سكين" إثر نشوب مشاجرة بينه، وآخر بمنطقة السنابسة في مركز الوقف.

 

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة صابر.ص، 38 عاماً، بطعن آلة حادة في البطن، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر بمركز الوقف.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وجاري ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.


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