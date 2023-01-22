إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربى ، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، قبل كمين قصر الباسل، بجوار باتجاه اسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستيفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية السنباط بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، إنقلاب توك توك، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وبين إصابة مواطن، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية معجون، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، الي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي، محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان "الطريق الدائري _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.