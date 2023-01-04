مصرع مواطن وإصابة 2 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بقرية سنرو، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان طريق قرية سنرو / الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين دراجتين بخاريتين، أمام إسعاف سنرو، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إبشواى المركزى، والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولتةالتحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الغربى قد شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، و3 سيارات ملاكى، أمام دخلة قرية قلمشاة، باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطنا، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون، بحالات اختناق، بسبب إشعالهم للنيران داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وقام أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، بتوقيع الكشف الطبى على المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.