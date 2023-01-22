افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بأبو حمص فى البحيرة.. صور

افتتح اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، معرض"أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة المقام بمدينة أبو حمص بالتعاون مع الغرفة التجارية.

ويأتى افتتاح المعرض وفقا لتوجهيات رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتبكير اقامه معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري ، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتعمل جنبا الى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

ويضم المعرض كبرى شركات المواد الغذائية وأجنحة للخضر والفاكهة والمعلبات بانواعها وآخرى لبيع اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة والألبان بمشتقاتها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪.

ويتم طرح الأرز المُعبأ بسعر يبدأ من 10 جنيهات ويصل إلى 15 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن " 400 جرام"، كما سيعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن "500 جرام"، والعدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن " 500 جرام"، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من35 جنيهًا ويصل إلى 60 جنيهًا حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلي المجمد بـ 79 جنيها، واللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدية بالعظم 140 و اللحوم البقرى المشفى بسعر 170 جنيها، والسلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، على استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وأشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين.

وأشارت نائب المحافظ إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار

وأكدت أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض "أهلا رمضان"، والجاري إفتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية انطلاق قوافل "معاً ضد الغلاء" لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بالأسعار المخفضة والتى ضمت المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوي على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الإقتصادية، والتى من المقرر أن تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.