أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة 22 من صكوك الأضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد، الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي بواقع 2 طن بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الإدارات وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وما تبذله القيادة السياسية والدينية في الاهتمام والرعاية بالأسر الأولى بالرعاية والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتؤكد مديرية أوقاف الإسكندرية انها ستواصل بذل المزيد من الجهد خلف قيادتها من أجل أبناء الوطن.

فى سياق أخر اختتمت مديرية الاوقاف بالإسكندرية فعاليات معسكر ابو بكر الصديق شرق المدينة والذى شارك فيه 80 إمام فى اطار توعية وتثقيف الائمة طبقا لخطة وزارة الاوقاف على كافة المحافظات .

وكان قد انطلق الفوج الخامس عشر للائمة بمعسكر أبي بكر الصديق والذي يضم 80 إماماً ويقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير بحضور الدكتور محمود عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشارك فى الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية.

كما شهد اليوم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد موسى التابع لإدارة أوقاف العجمي بحضور الدكتور محمد عباس عبدالرحمن، الشيخ محمد بلال مدير عام إدارة أوقافالعجمي، الشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد القارئ الشيخ محمود بكر عثمان المبتهل الشيخ محمد عرفات يوسف.

وجاءت فعاليات الأسبوع الثقافي وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها موجهين الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة ملتمسين منه التكرم بزيادتها واستمراها لان المساجد هي حصن الأمان والملجأ لابناء المجتمع من الأفكار المغلوطة والسلوكيات المنحرفة.

حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً) والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير .