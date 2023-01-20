أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدين جديدين بإدارة العامرية غرب

جدير بالذكر الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ـلقى خطبة الافتتاح بمسجد الرحمن بعنوان" ادخلوا في السلم كافة : السلام النفسي والمجتمعي والدولي"، مؤكداً أن الإسلام دين السلام والله عز وجل كثيرا ما يدعونا في القرآن الكريم إلى السلام ونشر الأمان ولذلك قال الله تعالى "ياأيها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة".

وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" المسلم من سلم الناس من لسانه ويده "مبيناً ان السلام يصنع الحضارات ويقيم الأمم وينشر الحب والود في قلوب العباد ويُنهض البلاد والمجتمعات.

فى سياق آخر، اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية فعاليات معسكر أبو بكر الصديق شرق المدينة والذى شارك فيه 80 إمام فى اطار توعية وتثقيف الائمة طبقا لخطة وزارة الاوقاف على كافة المحافظات.