أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدين جديدين بإدارة العامرية غرب

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بإدارة أوقاف العامرية ثان وها مسجد الرحمن أرض الحرية ومسجد السلام، وتأتي هذه الافتتاحات في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها صيانة وترميماً.
جدير بالذكر الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ـلقى خطبة الافتتاح بمسجد الرحمن بعنوان" ادخلوا في السلم كافة : السلام النفسي والمجتمعي والدولي"، مؤكداً أن الإسلام دين السلام والله عز وجل كثيرا ما يدعونا في القرآن الكريم إلى السلام ونشر الأمان ولذلك قال الله تعالى "ياأيها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة".
وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" المسلم من سلم الناس من لسانه ويده "مبيناً ان السلام يصنع الحضارات ويقيم الأمم وينشر الحب والود في قلوب العباد ويُنهض البلاد والمجتمعات.
فى سياق آخر، اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية فعاليات معسكر أبو بكر الصديق شرق المدينة والذى شارك فيه 80 إمام فى اطار توعية وتثقيف الائمة طبقا لخطة وزارة الاوقاف على كافة المحافظات.
وكان قد انطلق الفوج الخامس عشر للائمة بمعسكر أبي بكر الصديق، والذي يضم 80 إماماً ويقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير بحضور الدكتور محمود عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشارك فى الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية.
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