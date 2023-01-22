أجواء شتوية رائعة وزيادة الأفواج والرحلات السياحية القادمة إلى أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

وسط أجواء شتوية جميلة، تشهد مدينة أسوان انتعاشة كبيرة لقطاع السياحة، ورصدت كاميرا اليوم السابع قضاء العديد من المجموعات السياحية لإجازاتهم بعاصمة السياحة والثقافة والاقتصاد الأفريقي التى تستقبل الأفواج السياحية من أنحاء العالم، مع ارتفاع الاشغالات بالفنادق الثابتة والفنادق العائمة بمراسى المحافظة.

وكانت قد استعدت أسوان للموسم السياحى الشتوى مبكرا، حيث تم التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحى متنوع مع دخول الموسم السياحى الشتوى رسمياً، وذلك عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع محافظة أسوان، وبتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل مدينة أسوان وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسى النيلية والمرافق الرئيسية من مطار أسوان الدولى ومحطة سكك حديد أسوان، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بأسوان أمام السائحين من حول العالم، حيث إن الموسم السياحى هذا العام من المتوقع أن يكون الأفضل عن السنوات الماضية، والأكثر إقبالاً من جانب السائحين والزائرين الذين حرصوا على زيارة مصر والإستمتاع برحلة شتوية دافئة بأسوان.

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بمتابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات.

وتعتبر رحلة جولة البلد ضمن البرامج السياحية التى تنفذها شركات السياحة للسائح خلال إقامته بمدينة أسوان، وتبدأ بمناطق معينة، حيث تعتبر تلك الرحلة أهم الرحلات السياحية تنشيطا للشارع السياحى من خلالها يزور السائح السوق السياحى القديم والبازارات والمولات التجارية والمحال وأهم معالم مدينة أسوان وتحدث برامج جولة البلد حالة من الرواج فى حركة البيع والشراء .

ويتعامل السائح مع المحال التجارية خلال الجولة بحيث يشترى ويتجول فى البازرات والأسواق وكذلك محال العطارة وكذلك محال بيع التذكارات والانتيكات وغيرها.

وتعتبر أسوان مقصداً سياحياً للسياحة الخارجية والداخلية، كما تقوم الأجهزة التنفيذية بأسوان، بمتابعة تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافى الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الإلتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضاً إلتزام صاحبها بقواعد السير والوقوف، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، وبتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والإستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات .

من ناحية أخرى كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على دعم ومساندة المحافظة بالكامل لأى مشروعات استثمارية جادة، ولها جدوى اقتصادية وملاءة مالية، وعناصر لإنجاح المشروع، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، برئيس مجلس إدارة فروع إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى القرى السياحية البيئية والترفيهية، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة.

وخلال اللقاء شهد اللواء أشرف عطية عرض تقديمى عن أحد مشروعات الشركة بمصر، والمخطط تنفيذه شمال مدينة أسوان على مساحة 19.5 ألف م2، بطاقة 200 سرير، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وسيتم تخصيص 20% من المساحة لإقامة المنشآت والشاليهات والغرف البيئية من المواد الطبيعية والمطاعم والقاعات والكافيهات والاستقبال، بالإضافة إلى تخصيص 80 % من المساحة للاند سكيب وزراعات الأورجنيك، والبحيرات المائية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن اعتماد المشروع على الطاقة النظيفة من الألواح الشمسية ليصبح مقصداً سياحياً للعائلات والأسر والعاملين بالشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفواج السياحية.

كما تناول العرض التقديمى الأنشطة التى يقدمها المنتجع سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو فنية أو رياضية، ووجه أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة نائبة المحافظ لمراجعة كافة عناصر المشروع، وتقديم التيسيرات والتسهيلات الاستثمارية الممكنة له لضمان نجاحه وتنفيذه على الوجه الأكمل، وخاصة آليات تنفيذ المرافق العامة، وتوافق ذلك مع الإشتراطات البيئية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع فى زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة فى ظل زيادة معدلات الحركة السياحية خلال الموسم السياحى، ولاسيما مع إقبال السائح على القرى والفنادق البيئية، واستمتاعه بالتنوع الثقافى والتراثى، علاوة على الطبيعة الخلابة والطقس المشمس.

كما عقدت اللجنة العليا للسياحة، اجتماعها الدورى، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك بالأتوبيس النهرى السياحى عقب إحلاله وتجديده بدلاً من تكهينه ليصبح مركب سياحى متكامل الخدمات، وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه، والاجتماع يأتى استكمالا للجهود الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين.

وخلال الاجتماع شدد محافظ أسوان على أهمية اتخاذ الخطوات الإستباقية بالتدخل السريع للحد من الظواهر السلبية التى تؤثر على الوجه الحضارى للسياحة المصرية بشكل عام، وأيضاً للمحافظة بشكل خاص وذلك قبل أن تصل إلى أن تكون مشكلة، ولذا سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص جهة واحدة للتعامل مع الأفواج السياحية، وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم من المراسى المخصصة لمعبد كلابشة وباقى المعابد الصخرية ببحيرة ناصر.



نيل اسوان



المراكب النيلية



أسوان