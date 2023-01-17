8 أطعمة تقوى المناعة للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

يلعب النظام الغذائي الصحى دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة، للوقاية من الأمراض خاصة في موسم الشتاء، التي تتزايد فيه حالات الإصابة بأمراض نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق ، فيجب الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والدهون الصحية والبروبيوتيك والبروتين عالي الجودة، وإليك الأطعمة التى يجب أن تتناولها لتعزيز المناعة للوقاية من الأمراض ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

حليب:

الحليب مصدر جيد للسيلينيوم ومصدر بارز للزنك، يوفر كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم 11٪ ، والكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم والزنك هي 7٪، فإن السيلينيوم يعزز وظيفة العديد من الخلايا المناعية، ونقص الزنك يضعف وظيفة الجهاز المناعي الذي ثبت أنه يتحسن مع زيادة تناول الزنك.

المشروم:

من فوائد المشروم تقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية، وباعتبار المشروم مصدر لمعدن السيلينيوم نجد له دورا كبيرا في تعزيز المناعة، والوقاية من الالتهابات ودعم الدفاع المناعي للجسم ضد العدوى من خلال العمل على عناصر مختلفة من جهاز المناعة وزيادة الاستجابة المناعية للخلايا التائية.

بروكلي:

يحتوي البروكلي على مادة البوليفينول التي تعمل بمضادات الأكسدة والتي تعتبر مهمة لجهاز المناعة، كما يحتوي على مركب يسمى جلوكوزينولات السلفورافين ، وهو عامل مكافحة الأمراض الذي يعزز المناعة.

زنجبيل:

الزنجبيل من النباتات العشبية الطبيعية التى تساعد الجسم على تحقيق الصحة المثالية والحفاظ عليها بما فى ذلك تقوية جهاز المناعة ، لما يحتويه على مضادات الأكسدة القوية، والزنجبيل يعد من مضادات الميكروبات الطبيعية فهو يعد مثل مضاد حيوى طبيعى ومضاد للالتهابات.

الثوم:

الثوم غني بالأليسين ، وهو مركب كبريتي ثبت أنه يقوي جهاز المناعة، ويكافح أمراض الشتاء فهو غنى بمضادات الأكسدة.

زبادي:

الزبادي الذي يحتوي على مستنبتات حية ونشطة له خصائص بروبيوتيك التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة من خلال موازنة ومساعدة جسمك على إنتاج بكتيريا مفيدة يمكنها محاربة البكتيريا الضارة الأخرى ، يعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا لفيتامين د الذي يساعد أيضًا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

فاكهة حمضية:



الفواكه الموجودة في عائلة الحمضيات بما في ذلك البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي ، التي تحارب العدوى.

قرنبيط:

يعتبر القرنبيط عضوًا في عائلة الخضراوات الصليبية جنبًا إلى جنب مع الكرنب، والبروكلي ، والخردل الأخضر ، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويساهم في تعزيز دور الجهاز المناعى.