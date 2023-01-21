25 متدربا يشاركون فى دورة بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة القناة.. تفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يُمثل الآلية الأهم في إحداث عملية تطوير وتحديث لمنظومة التعليم بالجامعة؛ لأنه يركز علي أهم مكون في العملية التعليمية وهو عضو هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على تنظيم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التابع لمركز تنمية الموارد البشرية لدورة تدريبية بعنوان "مهارات العرض والتقديم الفعال" بإشراف عام الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذى لمركز تنمية الموارد البشرية وإشراف الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .

فيما أشار الدكتور عبد الرحيم أحمد إلى أن الدورة التى عُقدت على مدار يومين شارك بها 25 متدربا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وحاضرت بها الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس والمدرب المُعتمد .

كما أوضحت الدكتورة عفاف عطية أن الدورة تأتى ضمن سلسلة دورات المعلم الجامعى التى تهدف إلى التخطيط للتدريس وتنظيم بيئة التعلم مع تناول لإستراتيجية التعلم النشط والتدريس الفعال وعرض الإتجاهات الحديثة في تقويم تعلم الطالب الجامعي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عبدالعظيم أن الدورة تطرقت لمناقشة تكنولوجيا التعليم والتعلم وكيفية إعداد المقرر الإلكتروني وإدارته، ومهارات الاتصال في التدريس وأساليب واستراتيجية تعزيز ودعم تعلم الطالب الجامعي، كما استعرض البرنامج توصيف وإعداد ملف المقرر الدراسي، والبرنامج الأكاديمي مع جانب تطبيقى لأهم مهارات التدريس في مواقف تدريبية مصغرة.