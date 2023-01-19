جامعة القناة تكرم الفريق المشارك بفعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على تشجيع فكر ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب فضلا عن عقد العديد من الندوات والبرامج التدريبية في التمويل والتسويق لأفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات علي أرض الواقع والعمل على نموها واستمرارها.

هذا وقام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، بتكريم فريق أعضاء هيئة التدريس الذين حاضروا بمجموعة ورش العمل التى نظمها نظم مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة خلال الشهر الماضي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال GEN Egypt لتعريف الطلاب بثقافة ريادة الأعمال وتشجيعهم لجذب الاحتضان وخلق الأفكار الإبداعية.

عقدت المحاضرات بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وإشراف تنفيذي الدكتورة ماجدة ابراهيم مديرة مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، والدكتورة أفنان ممدوح بركات مسؤول تسويق المشروعات الريادية بالجامعة.

ضم فريق العمل المكرمين مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة شعبة اللغه الإنجليزية وهم الدكتورة أميرة جاد الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال والتى قدمت ورشة عمل حول نموذج الأعمال Business Model canvas ، والدكتورة ريم الرفاعي مدرس إدارة الأعمال وقامت بتعريف الطلاب كيفية عمل الخطط التسويقيه Marketing plan، والدكتورة بسمة فرحات مدرس إدارة الأعمال والتى قدمت ورشة عمل حول إدراك الفرص وخلق الأفكار Recognizing Opportunities and Generating Ideas بمشاركة 90 طالب من مختلف الكليات.

حضر مراسم التكريم الدكتور أشرف غالى وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث.