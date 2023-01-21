11 شرطا للتعيين فى شركات قطاع الأعمال.. اللائحة الجديدة تكشف التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

حددت المادة 19 من لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام تفاصيل شروط التعيين في شركات قطاع الأعمال العام، حيث يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف بالشركة ) مع مراعاة احكام الفقرة 13 من المادة 20 والمادة 28 الخاصة بعمل الأجانب (أن يكون مستوفياً للشروط التالية).

1-أن يكون مصرى الجنسية.

2-أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى فى مجال الوظيفة المتقدم لها.

3-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4-إجادة القراءة والكتابة لغير الحاصلين على مؤهل دراسى مناسب.

5-ألا يقل سنه عند صدور قرار التعيين عن 18 سنة ميلادية.

6-أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منها قانوناً.

7-أن يكون مستوفياً الاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة.

8-أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة - إن ُوجدت.

9-أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها بمعرفة الجهة الطبية التي

تحددها الشركة وكذلك اجتياز تحليل تعاطى المخدرات.

10 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم

المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص

عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة

بالشرف أو الأمانة.

11 -ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

ويجوز لمجلس الإدارة إضافة شروط أخرى قد تتطلبها طبيعة العمل لبعض الوظائف بالشركة.