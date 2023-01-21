‫ وزير الرى يصل الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة السودانية فى أول زياراته لدول حوض النيل، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والرى، فى زيارة تستمر لمدة يومين.



ويبحث سويلم مع وزير الرى والموارد المائية السودانى المهندس ضو البيت عبد الرحمن سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين.



كما سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود.



وتعتبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذراع الفنى لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، حيث انشئت الهيئة عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن إستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة ايراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده فى أعالى النيل.