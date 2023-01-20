اليوم السابع
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وزير الرى يتوجه إلى السودان فى أول زيارة له لدول حوض النيل

الجمعة، 20 يناير 2023 09:22 م
وزير الرى يتوجه إلى السودان فى أول زيارة له لدول حوض النيل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الى دولة السودان الشقيقة فى أول زياراته لدول حوض النيل ، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري ، فى زيارة تستمر لمدة يومين .
 
ومن المقرر أن يبحث سويلم مع المهندس وزير الرى والموارد المائية السودانى المكلف ضو البيت عبد الرحمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين .
 
كما سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود.
 
 

وزير الرى

حوض النيل

الموارد المائية

السودان



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