وكيل تعليم بنى سويف يقرر إلغاء ندب "ملاحظ" إعدادية لعدم انضباط اللجنة

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "عام/مهني" للعام الدراسي 2022/2023،والتي استُؤنفت "اليوم" عقب انتهاء عطلة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين، التي كانت قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء من الأسبوع الحالي، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة أمام أكثر من 300 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الجولة التي قام بها وكيل الوزارة "محمد عبد التواب"_اليوم_ تفقد خلالها عددا من اللجان لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات وتبادل الحوار مع بعض الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان _في مادة الدراسات الاجتماعية_ ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات ، حيث زار بعض اللجان بمركزي ببا وبني سويف بمدارس(السلطاني الإعدادية،طنسا الإعدادية بنات وبنين ، ولجان مدرسة بني هارون الابتدائية)، وخلال الزيارة قرر وكيل الوزارة إحالة ملاحظ "بإحدى لجان بني هارون " للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم انضباط اللجنة.

وأوضح وكيل التعليم أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة والتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية ومتابعة سير أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول اوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

ولفت"عبد التواب" إلى توجيهاته بالالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدءاللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين،والتشديد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الشغب والغش لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

ونوه وكيل الوزارة إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحان مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة و سلامة الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.