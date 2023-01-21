وظائف خالية للشباب بشركات القطاع الخاص خلال يناير وفبراير.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص العمل للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص في محافظة القاهرة، وذلك في تخصصات مختلفة برواتب مجزية ومزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي ومواصلات، علما بأن التقديم خلال شهرى يناير وفبراير 2023.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية في القاهرة

1- فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الصغيرة في التجمع الثالث

-الوظائف المطلوبة

1- 1 محاسب

2- 1 أخصائي موارد بشرية

3- 1 سكرتارية

-الشروط

أ-مؤهل عالي من الجنسين

ب-خبرة سنتين

ج-السن 22 : 28 سنة

4- 1 أمين مخزن

5- 2 كهربائي

6- 2 مساعد كهربائي

-الشروط

أ- مؤهل متوسط – أو أقل من متوسط

ب- السن 20:35 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركات الطباعة والنشر في مصر الجديدة

-الوظائف المطلوبة

أ- 250 مندوب دعاية وإعلان

ب- 10 محاسب موردين – ب. تجارة

ج- 10 مسئول شئون قانونية – ل. حقوق

-الشروط

أ- الراتب: حسب المقابلة

ب- المقابلات يوم الثلاثاء من الساعة 12 : 4 ظهرا

3- فرص عمل بإحدى الشركات في مدينة نصر – طريق الروبيكي

-الوظائف المطلوبة

أ- 150 عاملا إنتاج

-الشروط

أ- مؤهل فوق المتوسط – متوسط

ب- الراتب: 2934 جنيه

ج-السن 18 : 30 سنة

المزايا

أ-مواصلات

ب-وجبة

4- فرص عمل بإحدى الشركات في جسر السويس

-الوظائف المطلوبة

أ- 15 فني تركيبات وصيانة

ب- 20 مندوب مبيات

ج- 6 عامل خدمات

-الشروط والمزايا

أ-مؤهل عالي – متوسط – بدون (حسب المهنة)

ب- خبرة أو بدون

ج- السن 22 : 42 سنة

د- الراتب: 4000 جنيه

هـ- توفير مواصلات

5- فرص عمل بإحدى شركات الأمن في مصر الجديدة

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 موظف استقبال – 4500 جنيه – القاهرة

ب- 3 مشرف موقع – خبرة عسكرية – 4500 جنيه

ج- 55 مراقب أمن إداري – 3500 : 3700 جنيه

-مواقع العمل

أ- الرحاب

ب- التجمع

ج- مدينة 6 أكتوبر

د- القصير

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- خبرة أو بدون

ج- السن 21 : 50 سنة

-المزايا

أ- تأمين صحي واجتماعي

ب- إقامة

6- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة – محطة مترو أرض العبور

-الوظائف المتاحة (أفراد أمن) علما بأن توزيع المناطق كالآتي:

1- 45 بنوك – جميع المحافظات – 2800 : 3200 جنيه

2- 100 توكيل سيارات مدخل الشروق – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

3- 25 توكيل سيارات بوابة مدينتي الأولى – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

4- 100 مبنى إداري منطقة النهضة – السلام – 3300 جنيه

5- 10 فندق بالعين السخنة – 2900 جنيه – إقامة + 3 وجبات ساخنة – 12 ساعة عمل

6- 50 قرى سياحية وفنادق بالساحل الشمالي 4000 جنيه + إقامة

7- 100 مدرسة دولية – مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه + إقامة

8- 150 العبور – 2700 جنيه/8 ساعات عمل – 3300 جنيه/12 ساعة عمل – الشروق/8 ساعات عمل

9- 5 كايرو فيستيفال – جسر السويس – القطامية – عمارة دبلوماسية بالمعادي – 3000 جنيه – 10 ساعات عمل

10- 50 مبنى إداري بالعاشر من رمضان 3500 جنيه – 12 ساعة عمل + 4 أيام إجازة

-الشروط

أ- مؤهل متوسط – إعدادية – ابتدائية – محو أمية – يقرأ ويكتب.

ب- السن 18 : 55 سنة – يقبل الطلبة

11- 5 سيلز – خبرة في مجال الأمن – القدرة على جلب المواقع الأمنية – جميع المحافظات – رواتب تبدأ من 4000 جنيه.

-الشروط

أ- 8 ساعات عمل بمقر الشركة داخل القاهرة – من الجنسين

-المزايا

أ- تأمين صحي واجتماعي

ب- 4 أيام راحة

ج- زيادة سنوية

د- بوليصة تأمين

7- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع جامعة الدول العربية

-الوظائف المطلوبة

أ- 10 مشرف أمن – 3500 جنيه

ب- 100 فرد أمن – 3000 جنيه

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 22 : 40 سنة

-المزايا

أ- تأمين صحي واجتماعي

8- فرص عمل بإحدى الشركات بمدينة نصر

-الوظائف المطلوبة

أ- 30 عامل نظافة

-الشروط

أ- لا يشترط مؤهل

ب- السن 18 : 45 سنة

ج- الراتب: 3500 جنيه

-المزايا

أ- 23 يوم عمل + 7 أيام إجازة

ب- مواصلات

ج- إقامة

د- تأمين صحي واجتماعي

9- فرص عمل بأحد الأسواق التجارية في التجمع الأول

-الوظائف المطلوبة

أ- 50 كاشير – 3100 جنيه

ب- 50 منسق ممرات

ج- 50 بائع – جميع الأقسام

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 18 : 40 سنة

-المزايا

أ- تأمينات اجتماعية وطبية

ونوهت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.