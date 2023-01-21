ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن ثيودوريكاكوس قوله - لـ 27 سفيراً أجنبياً خلال زيارة لبلدة ألكسندروبولي الشمالية الشرقية، حيث أطلعهم على خطة أكريتاس لحماية الحدود مع تركيا - إن حماية حدود اليونان تتطلب دعم الاتحاد الأوروبي.



وأضاف ثيودوريكاكوس أن أمن الدول الأوروبية ومواطنيها يفترض التعامل مع الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية هنا في اليونان.



وتابع: اجتماعنا اليوم يبعث برسالة وحدة وتضامن، ويعبر عن إرادتنا المشتركة لتوفير حماية فعالة للحدود الأوروبية.. وتنفيذ القانون الدولي، وتصميمنا على السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.



وقال الوزير إنه في عام 2022، منعت السلطات 260 ألف مهاجر غير شرعي من دخول البلاد، بينما تم اعتقال حوالي 1500 من تجار البشر، بينما يمنع حرس الحدود اليوناني كل يوم حوالي 300-400 مهاجر غير شرعي من العبور إلى البلاد ، مؤكدا أن التهديد لايزال قائما.



ويمثل السفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المرتبطة بمعاهدة شنجن والمملكة المتحدة وسويسرا.



وكان وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، قد أعلن - بداية العام - أن بلاده ستقوم بتشييد سياج بطول 180 كلم، ليعزلها عن جارتها تركيا.



وذكر الوزير، أن المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع اليوناني (KYSEA)، قرر في وقت سابق بناء سياج على طول نهر إيفروس بالكامل.



وأشار الوزير إلى أن بلاده ستباشر على الفور بناء المرحلة الأولى من السياج، بطول 35 كيلومترا، وقد تم بالفعل تخصيص 100 مليون يورو لهذا الغرض.