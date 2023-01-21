وذكرت شبكة (إيه أر أر) الإستونية، أنه في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بالدبابات، وصف بيفكور الاجتماع بأنه جيد.

وقال بيفكور - في تصريحات للشبكة - "هناك عدد كبير جدًا من الدول التي قدمت التزامات جديدة تجاه أوكرانيا، وتشمل هذه المساهمات كلاً من الدبابات والعربات المدرعة، فضلاً عن قدر كبير من الذخيرة وغيرها من المساعدات التي طلبتها أوكرانيا على وجه التحديد".

وأضاف أن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس لم يستبعد إرسال دبابات في يوم من الأيام، لكن القرار ليس بيده، بل قرار المستشار أولاف شولتز.

وأكد بيفكور أن المملكة المتحدة ستستمر في إرسال دبابات تشالنجر إلى أوكرانيا، ولا تزال بولندا تريد إرسال دبابات ليوبارد.. مضيفا: "هناك شيئان يجب مراعاتهما، الأول هو إرسال ما يكفي من الدبابات لإحداث فرق، والثاني هو تقديم التدريب للأوكرانيين جنبًا إلى جنب مع المعدات".

وتابع أنه يجب على الأوكرانيين أيضًا القيام بكل الأعمال اللازمة؛ للتأكد من استعدادهم لاستخدام المعدات بأكثر الطرق فعالية.

وبحسب شبكة (إيه أر أر) الإستونية، جاء اجتماع الوزراء في قاعدة (رامشتاين) الجوية، لأول مرة، منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا في فبراير 2022.