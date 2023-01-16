مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الأول الثانوى ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

كتب سيد الخلفاوى

تابع أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2022 للصف الأول الثانوى العام بمدرسة ابن خلدون الثانوية بنين، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، فى يومها الثانى لمادتى ( اللغة الأجنبية الثانية ؛ الجغرافيا)، بحضور إبراهيم سعد مدير عام الإدارة.

واطمأن مدير المديرية على مستوى الامتحان، وتمكين الطلاب جميعاً من الدخول على المنصة، كما تابع امتحان الخدمات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وأن الإمتحان فى مستوى الطالب المتوسط .

و أدى الطلاب إمتحان الفترة الأولى ( لمادة اللغة الأجنبية الثانية )، حيث أدى عدد (623) طالب الإمتحان، كما أدى عدد (447) طالب خدمات إمتحان ورقى .

وشدد "موسى" على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بديوان المديرية ، لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وفى السياق تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأثنين، إنتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2022 للصف الأول الثانوى، بمدرسة الشهيد عبد الباسط حسن الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

وتابعت لجان الصف الأول الثانوي واطمأنت على مستوى الإمتحان وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، و أدى الطلاب الإمتحان فى مادتى ( اللغة الأجنبية الثانية ؛ الجغرافيا)، حيث أدى (2342) طالب الإمتحان وتمكن ( 2324 ) وغياب (18) طالبة، وأدى عدد (207) طالبة الإمتحان ورقى وغياب (15) طالبة.