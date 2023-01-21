وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من أزمة مالية عالمية بسبب "سقف الديون"

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من تداعيات عالمية واسعة حال عدم التوصل لحل لأزمة وصول الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى للديون.

وبحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن يلين حذرت من آثار عالمية واسعة يمكن حدوثها فى حال ما استنفذت الحكومة الفيدرالية الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها، وفشلت فى رفع سقف الديون، وأخبرت مذيعة سى إن إن الشهير كريستيان أمانبور بالطرق التي يمكن أن يواجه بها الأمريكيون العاديون تداعيات وخيمة.

وجاء تحذير يلين بعد أن بلغت الولايات المتحدة يوم الخميس الحد الأقصى للاقتراض، سقف الديون الذى حدده الكونجرس، وذلك عند 31.4 تريليون دولار، مما أجبر وزارة الخزانة على البدء فى اتخاذ إجراءات استثنائية لكى تواصل الحكومة دفع رواتبها.

وقالت يلين إن الموعد الفعلى الذى لن يصبحوا فيه قادرين على استخدام هذه الإجراءات غير مؤكد بشكل كير، لكنه قد يكون فى أوائل يونيو المقبل.

وقالت يلين فى تصريحات من السنغال، إنه فى أعقاب استنفاذ هذه الإجراءات، يمكن أن تشهد الولايات المتحدة الأدنى من تخفيض ديونها نتيجة لفشل الكونجرس فى رفع سقف الدين. وأوضحت أن تداعيات فشل الحكومة الفيدرالية فى تقديم المدفوعات يمكن أن تكون واسعة محذرة من أزمة مالية عالمية.

وتابعت يلين: لو حدث هذا، فإن تكاليف الاقتراض سترتفع، ويمكن أن يرى كل الأمريكيين زيادة أيضا فى تكاليف الاقتراض. وفى مقدمة هذا، فإن الفشل فى دفع الديون المقررة سواء لحملة أسهم أو لمتلقى الضمان الاجتماعى أو للجيش الأمريكى، فإنه سيؤدى بلا شك إلى حدوث ركود فى الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يسبب أزمة عالمية.

كما أنه سيقوض بالتأكيد دور الدولار كعملة احتياطية تستخدم فى المعاملات فى جميع أنحاء العالم، وسيخسر كثير من الأمريكيين وظائفهم وسترتفع تكاليف الاقتراض لهم.