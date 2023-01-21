هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر تضرب لبنان وسوريا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن التليفزيون السوري، اليوم السبت، تعرض البلاد إلى هزة أرضية شعر بها سكان مدينة حمص الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي، دون الإشارة إلى مدى قوة هذا الزلزال.

فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، على الحدود اللبنانية السورية.

والأسبوع الماضي، وقع زلزالاً في سوريا بقوة زلزالية مقدارها 4.3 درجة وعلى عمق 2 كم.

وقد أكدت بيانات مراكز ومراصد زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن الزلزال يبعد حوالي 23 كم جنوب شرق مدينة ادلب وحوالي 60 كم شمال مدينة حماة.