نظام غذائي خالٍ من السكر.. هل نحتاج إلى التخلص من السكر من أجل الصحة؟

كتبت إيناس البنا

يعتبر السكر أحد أنواع السموم البيضاء من قبل خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم، والسبب وراء العديد من الأمراض مثل السكري والسمنة ومشاكل الكلى والقلب، إلخ.

على الرغم من أنه من غير الممكن استبعاد السكر من نظامنا الغذائي ، فإن اتخاذ قرار واع مثل اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر سيزيد من فضولك لمعرفة ما يدور حوله.

ما هو النظام الغذائي الخالي من السكر؟



بينما يبدو واضحًا من الاسم ، وفقًا لخبراء الصحة ، لا يوجد شيء مثل التخلص من السكر في أطعمتنا، تقول جمعية القلب الأمريكية أنه لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة ، والتي تتحول إلى حوالي 100 سعر حراري من السكر المضاف للنساء، و 9 ملاعق صغيرة، ما يقرب من 150 سعرًا حراريًا للرجال يجب تناولها يوميًا.

يقضي جسمك وقتًا أطول في هضم الأطعمة الكاملة ومعالجة السكريات، مع السكريات المضافة، يمتصها جسمك بسرعة أكبر أو لا يستطيع معالجتها بالسرعة الكافية.

يمكنك أن تنغمس في أشكال مختلفة من هذا النظام الغذائي والتي لا تشمل السكر المضاف، ولكن الطبيعية توجد بكثرة في الفواكه والخضروات، والتي لا يمكنك استبعادها، خبراء التغذية ويطالب أخصائيو التغذية بعدم إضافة أي سكر إضافي إلى طعامك أو مشروباتك لتتمكن من إكمال تحدي هذا النظام الغذائي.

ماذا تأكل في نظام غذائي خال من السكر؟

يوصي خبراء التغذية بتناول أي أطعمة كاملة في هذا النظام الغذائي ، بخلاف تلك التي تم تعديلها أو إضافة السكر إليها، يجب أن تبتعد عن الأطعمة التي تحتوي على أي مما يلي:

سكر الذرة

السكر البني

الفركتوز

الجلوكوز

العسل

السكروز

سكر أبيض

محلول سكر

فوائد النظام الغذائي الخالي من السكر

فيما يلي بعض الفوائد لاستبعاد السكر من نظامك الغذائي اليومي:

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم



لكي يعالج جسمك نسبة السكر في الدم ، يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين ، والذي يسمح للسكر بدخول خلايا الجسم، ولكن عندما يدخل الكثير من السكر إلى مجرى الدم ، فإن البنكرياس يطلق كميات هائلة من الأنسولين لمحاولة مواكبة ذلك، إذا حدث هذا في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية ، يمكنك تطوير مقاومة الأنسولين ، مما يسبب مرض السكري.

لذلك ، فإن تقليل تناول السكر المضاف وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين، يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

يساعد في إدارة الوزن



استهلاك السكر، الذي يقل عن الكميات اليومية الموصى بها للسكر المضاف ، آمن تمامًا ولن يتسبب في زيادة الوزن بشكل غير صحي، ومع ذلك ، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف مرتبطة بالسمنة وزيادة دهون البطن.

من أجل صحتك ، قلل من الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر، وانغمس دائمًا في العصائر والأطعمة الطازجة.

يساعد في صحة القلب



ترتبط السكريات بشكل غير مباشر ومباشر بأمراض القلب، تميل إلى زيادة الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون في الدم، والكوليسترول التي هي أسباب وراء النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

حتى لو كان وزنك صحيًا بالفعل، فإن تقليل تناول السكر يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية عند مستويات صحية.

يقلل من التوتر والاكتئاب



تعتمد وظائف دماغنا في الغالب على ما نأكله ، مما يؤثر على مزاجنا. ترتبط الأطعمة والمشروبات السكرية بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والاكتئاب، عندما تستهلك السكر ، يفرز دماغك الإندورفين والدوبامين اللذين يشعرك بالرضا في الوقت الحالي ، ولكن بمرور الوقت يسبب التوتر والقلق ، مما يؤدي إلى الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد



يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى أمراض مثل مرض الكبد الدهني ، وهي حالة تهدد الحياة.

يقوم الكبد بتفكيك الفركتوز، وهو نوع من السكر المضاف ، ولكن إذا تم تناوله بكميات زائدة ، يتحول الفركتوز إلى دهون ، مما يسبب مشاكل في الكبد.