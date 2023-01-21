اليوم السابع
Ads
السبت، 21 يناير 2023 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 28 شخصا وإصابة 5 آخرين فى انهيار جليدى بالتبت الصينية

السبت، 21 يناير 2023 04:50 م
مصرع 28 شخصا وإصابة 5 آخرين فى انهيار جليدى بالتبت الصينية انهيار جليدى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، إثر انهيار جليدى فى مدينة نينجتشى فى التبت، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت وكالة Xinhua الصينية، بأن مجموعة من الأشخاص علقوا داخل نفق للسيارات، إثر وقوع انهيار جليدى، على امتداد الطريق بين قرية باى فى مقاطعة مينلينج، ومخرج نفق دوكسونج لا، فى مقاطعة ميدوج.

ووفقا لوكالة Zakon.kz، تمكنت طواقم الإنقاذ، من إخراج 53 شخصا، كانوا عالقين فى النفق، بعد حفر ممر بطول 7.5 كم.  

 ويقع جبل Doksong La على ارتفاع 4500 متر تقريبا، ويتميز بشدة منحدراته، ووفقا لسلطات التبت، وقع الانهيار الجليدى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة.


انهيار جليدى

التبت

نينجتشى

مينلينج

دوكسونج



الموضوعات المتعلقة

اليابان تحذر من انهيار جليدي بطول الساحل بسبب التغيرات المناخية

الجمعة، 13 يناير 2023 07:48 م

صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص فى إسبانيا جراء سقوط حافلة بنهر ليريز.. سجن "ليوبين" فى النمسا يعامل نزلاءه كفندق فاخر.. وانهيار جليدى ضخم فى منتجع نمساوى يسفر عن وقوع إصابات خلال الكريسماس

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:00 م

شاهد لحظة انهيار جليدى ضخم فى منتجع نمساوى ..فيديو وصور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:48 م

سلسلة كوارث سيئة بإيطاليا فى أقل من عام والسبب تغير المناخ.. انهيار أرضى بإيسكيا يودى بحياة 8 أشخاص.. الحر أذاب الثلوج وأدى لانهيار جليدى راح ضحيته 7.. والجفاف أشعل آلاف الحرائق وأدى إلى نفوق الماشية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة