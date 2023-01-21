مصرع عامل بطلق نارى حال عبث صديقه بسلاح نارى فى ساقلته سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى ساقلته المركزى شرقى محافظة سوهاج، عاملا مصابا بطلق نارى فتحة دخول أسفل الأذن اليسرى، وخروج بالفك الأيمن، وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وذلك حال قيام صديقه بالعبث في سلاح نارى بالأرض الزراعية. تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل بطلق نارى على يد صديقه أثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى بالأرض الزراعية وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس فرع بحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بوصول المدعو شعبان د ع 20 سنة عامل إلى المستشفي المركزي مصاباً " طلق ناري فتحة دخول أسفل الأذن اليسري وخروج بالفك الأيمن " وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة ويقيم دائرة مركز ساقلته.

تبين بأنه أثناء تواجده أبنه المذكور بأرضهما الزراعية بذات الناحية رفقة صديقه المدعو عمرو ف ص ر 26 سنة سائق ويقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

تم نقل المصاب للمستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.